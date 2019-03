Amal Clooney gaat samenwerken met prins Charles. De echtgenote van George Clooney wordt een van de ambassadeurs van Prince’s Trust, de goededoelenorganisatie van Charles. Dat schrijft de Britse krant The Daily Telegraph.

Mensenrechtenadvocaat Amal krijgt ook haar eigen prijs om uit te reiken. De zogeheten Amal Clooney Award is bedoeld voor jonge en inspirerende vrouwen van over de hele wereld. De onderscheiding is in het leven geroepen om “het werk van jonge vrouwen die tegen de verwachtingen in een blijvend verschil hebben gemaakt in hun gemeenschap te eren”, aldus een woordvoerder.

De organisatie roept meisjes en vrouwen tussen de 11 en 30 jaar op zich aan te melden voor de prijs die Amal volgend jaar voor het eerst uitreikt. Aanmeldingen zijn welkom voor vrouwen die zich hebben ingezet voor verschillende sectoren. “Van oplossingen voor duurzame landbouw tot projecten in vluchtelingenkampen of ondersteuning bij heropbouw in oorlogsgebieden.”

Voorrecht

Amal voelt zich vereerd te zijn gevraagd voor haar nieuwe rol. “Het is een voorrecht om deel uit te maken van een project dat de aandacht vraagt voor geweldige jonge vrouwen die de toekomstige wereldleiders zijn.” Amal voegt zich bij ambassadeurs als Michael Caine, Benedict Cumberbatch en Helen Mirren.

Dat Amal gaat samenwerken met Charles is niet verrassend. Net als echtgenoot George is ze een graag geziene gast van het Britse koningshuis. Vorige week dineerden de Clooneys nog op Buckingham Palace. Ook was het koppel aanwezig bij het huwelijk van Harry en Meghan. De hertogin van Sussex is een goede vriendin van Amal. De mensenrechtenadvocaat was vorige maand een van de organisatoren van een luxe babyshower voor Meghan, die dit voorjaar bevalt van haar eerste kind.