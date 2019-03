De Caribische eilandstaat Saint Lucia bereidt zich zaterdag voor op de komst van prins Charles en echtgenote Camilla. Die arriveren zondag in de hoofdstad Castries aan het begin van een zeer uitgebreide rondreis door het Caribisch gebied die het Britse paar ook naar Cuba voert.

In St Lucia komen Charles en Camilla op verjaardagsbezoek. Op 22 februari was het veertig jaar geleden dat het eiland onafhankelijk werd, al bleef Charles’ moeder koningin Elizabeth wel staatshoofd. Haar vertegenwoordiger op het eiland, gouverneur-generaal Emmanuel Neville Cenac, treedt tijdens de visite op als gastheer.

Charles is eregast bij een feest ter ere van het onafhankelijkheidsjubileum. Dat was hij in 1989 ook al een keer, toen St Lucia tien jaar zelfstandig was. Op het programma staat ook een ontmoeting met premier Allen Michael Chastanet en een receptie.

Barbados

Erg lang blijven Charles en Camilla niet. Dinsdag worden ze al verwacht op het buureiland Barbados, waar onder meer een bezoek aan de synagoge, een kranslegging en een parade op het programma staan. Ook gaat Charles kijken hoe eilandbewoners worden voorbereid op orkanen. Het bezoek aan Barbados duurt precies een dag. Op 20 maart is het paar in de eilandstaat St Vincent & The Grenadines.