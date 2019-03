Koning Carl Gustaf liet vrijdagavond zien dat hij best aardig kan bewegen op de dansvloer. De 72-jarige vorst schoof tijdens het wachten op gasten voor een staatsdiner in Stockholm met zijn voeten over de vloer. Dat is te zien op een video die door verschillende media wordt gedeeld.

Carl Gustaf stond met koningin Silvia, kroonprinses Victoria, prins Daniel, prins Carl Philip en prinses Sofia op een rij in het paleis toen hij uit het niets een dansje waagde. Hoewel de koning zijn vrouw bleef aankijken, hield hij zijn gezicht volledig in de plooi. Zijn gezin leek niet verrast of verbaasd door de onverwachte ‘shuffle’ van Carl Custaf.

De jongste dochter van het Zweedse koningspaar, prinses Madeleine, was niet aanwezig bij het staatsdiner. Zij woont met haar gezin in de Verenigde Staten.