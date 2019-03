Erfprins Ernst-August van Hannover en zijn vrouw Ekaterina hebben hun tweede kind verwelkomd, een jongen. Dat meldt zaterdag het Duitse blad Bunte op de website. Het prinsje is donderdag al geboren, in de Henriettenstift in Kirchrode.

Een naam is nog niet bekend, al wordt verwacht dat de familietraditie wordt gevolgd om de oudste zoon Ernst-August te noemen.

Erfprins Ernst-August en Eketarina, die in juli 2017 in Hannover trouwden, hebben al een dochter, Elisabeth. Die is op 22 februari 2018 geboren. Het tweede kind werd pas volgende maand verwacht, zo meldden Duitse media, maar de baby maakt het ondanks de mogelijk vroege komst goed.

Slechte gezondheid

De kans dat grootvader prins Ernst-August (65) van Hannover snel kennismaakt met zijn kleinkinderen is zeer klein. Hij leeft al enige jaren in onmin met zijn zoon, die hij onder meer verkwanseling van het koninklijk erfgoed verwijt. Ernst-August Sr, op papier nog altijd echtgenoot van prinses Caroline van Monaco, heeft last van een slechte gezondheid, mede veroorzaakt door overmatig gebruik van genotsmiddelen.