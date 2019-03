Prins Charles begint zondag in Saint Lucia aan een uitgebreide bliksemtoer door het Caribisch gebied. In elf dagen bezoekt hij vijf Gemenebest-eilandstaten, plus Cuba en het overzeese gebiedsdeel de Kaaiman-eilanden. Nu de hoogbejaarde koningin Elizabeth (92) geen verre reizen meer onderneemt, is het aan Charles en zijn zoons om de buitenlandse betrekkingen te onderhouden.

Dat geldt in het bijzonder voor de lidstaten van het Gemenebest die in het geval van het te bezoeken St Lucia, St Kitts, St Vincent, Grenada en Barbados ondanks hun onafhankelijkheid nog steeds de Queen als hun staatshoofd hebben. Prins Charles is vorig jaar aangewezen om zijn moeder ook als hoofd van het Gemenebest op te volgen, maar daarmee is het nog niet zeker dat alle eilandstaten hem ook als koning willen.

Het is voor Charles, die wordt vergezeld door echtgenote Camilla, bij de eendaagse bezoeken dus zaak een goede indruk achter te laten en de bevolking voor zich te winnen. Barbados en Saint Vincent hebben al eens serieus gesproken over afschaffing van de monarchie, waarbij de voorstanders van een republiek in St Vincent in een referendum 43 procent van de stemmen kregen.

Barbados

De premier van Barbados vond enkele jaren geleden dat de onafhankelijkheid van zijn land pas af is, als het eiland een eigen president heeft. Een sentiment dat ook de vorige premier van Jamaica uitte. Zonder dat er echter concrete stappen werden ondernomen.

Koningin Elizabeth vindt dat de verschillende landen zelf moeten uitmaken of ze met haar doorgaan als staatshoofd. Australië en Nieuw-Zeeland praten er al langer over, maar net als op de Caribische eilanden heeft dat nog niet geleid tot veranderingen.