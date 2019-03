Het Japanse keizerspaar is zondag door zijn drie kinderen en hun partners getrakteerd op een feestelijke lunch in Akasaka in Tokio. Dit om te vieren dat keizer Akihito en keizerin Michiko volgende maand zestig jaar zijn getrouwd en dat de keizer dit jaar zijn dertigjarig regeringsjubileum viert.

De twee zoons van het keizerspaar, de toekomstige keizer Naruhito en zijn broer, aanstaand kroonprins Akishino, maken nog steeds deel van het keizershuis. Hun zus Sayako hoort daar sinds haar huwelijk met Yoshiki Kuroda in 2005 niet meer bij. Alleen bij familiebijeenkomsten wordt ze gezien, bij officiële plechtigheden is ze afwezig.

Volgens Japanse media waren vijftig gasten uitgenodigd voor het samenzijn van de keizerlijke familie. Er waren optredens van de zangeressen Masako Nako en Haruko Sakurai, die werden begeleid door de pianist Chika Kobayashi.

Keizer Akihito is zich aan het voorbereiden op zijn aftreden op 30 april. Eerder deze week is hij in vol ornaat langsgegaan bij de drie Shinto-heiligdommen op het terrein van het keizerlijk paleis om de geesten van zijn voorvaderen en de godin van de zon op de hoogte te stellen van zijn voornemen tot troonsafstand.