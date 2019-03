Prinses Margriet heeft ondanks een blessure aan haar schouder toch flink geschaatst tijdens De Hollandse 100. Ze legde zondag voor de vijfde editie van het schaats- en fietsevenement in Heerenveen tien kilometer af. “Ik ben een beetje verhit maar verder ging het heel goed”, zegt Margriet voor de camera van het ANP.

Vorige maand zei de prinses al dat ze door haar blessure niet kon trainen. Toch durfde ze het zondag aan de schaatsen aan te trekken voor het door zoon Bernhard georganiseerde sportevenement waarbij geld wordt ingezameld voor onderzoek naar lymfeklierkanker. “Ik ben nog niet hersteld, daarom heb ik iets voorzichtiger gedaan dit keer.”

Ook prins Pieter-Christiaan trok de schaatsen aan, maar schaatsskills heeft hij naar eigen zeggen niet. “Schaatsen is wel iets wat ik leuk vind om te doen. Er zijn mensen die me een paar aanwijzingen geven en dan gaat het vanzelf.” De grootste uitdaging vindt de prins dat hij 90 kilometer gaat fietsen op een stepfiets. “Schaatsen doet een beetje pijn aan je rug maar dat is dan ook het enige. Maar fietsen is wel echt conditioneel afzien, zeker op deze fietsen.”

Stepfietsen

Op de zware stepfietsen, een soort crosstrainer, moeten sporters namelijk rechtop staan. “Ze wegen 21 kilo en je moet recht staan om een juiste afzet te hebben dus ga je tegen de wind in dan vang je ook de volle wind en je hebt al 21 kilo die je mee moet zeulen”, legt Pieter-Christiaan uit. “Het is eigenlijk een hardloopoefening zonder impact voor je gestel, daarvoor zijn ze geproduceerd.”

Pieter-Christiaan vindt het erg goed dat er op deze wijze geld wordt opgehaald voor de ziekte. “Ik ben sowieso een groot voorstander van sporten voor het goede doel. Dit is gewoon een heel belangrijk doel.” Daarnaast is hij trots op het werk van broer Bernhard, die zelf ook lymfeklierkanker heeft gehad. “Als je ziek bent en je hebt deze ziekte, die hij ook heeft gehad, dan weet je gewoon hoe belangrijk het is als er heel veel onderzoek naar is. Ik ben heel blij voor hem dat het zo’n succes is.”

Bernhard, die met zijn vrouw Annette en zoons Samuel en Benjamin meedeed aan De Hollandse 100, startte een aantal jaren geleden de stichting Lymph & Co nadat hij genezen was verklaard. Het evenement, waarbij tien kilometer geschaatst en negentig kilometer gefietst wordt, werd in het leven geroepen om op sportieve wijze geld in te zamelen voor onderzoek. Deelnemers kunnen zich laten sponsoren en laten belonen voor de afgelegde kilometers. Het streefbedrag van 250.000 euro is inmiddels ruimschoots behaald. De eindstand wordt na afloop bekend.