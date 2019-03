Prins Bernhard heeft zondag in Heerenveen met de vijfde editie van De Hollandse 100 voorlopig 309.272 euro opgehaald voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Dat heeft de organiserende stichting Lymph & Co bekendgemaakt na afloop van het sportieve evenement op en rond schaatsstadion Thialf. Het streefbedrag van 250.000 euro was vrijdag al gepasseerd.

De Hollandse 100, die in de kern bestaat uit tien kilometer schaatsen en negentig kilometer fietsen, werd voor het tweede achtereenvolgende jaar gehouden in Friesland. De weersomstandigheden voor het fietsonderdeel waren een stuk beter dan vorig jaar. Toen moest het parcours vanwege de hevige storm worden aangepast en kregen deelnemers ook de optie de helft van de afstand af te leggen.

Prins Bernhard, bij wie in 2013 de ziekte werd vastgesteld, nam zelf ook deel aan het evenement. Het schaatsen is niet zijn lievelingsonderdeel, maar op de fiets maakt hij zonder problemen zijn kilometers, daarbij vergezeld door zijn zoons Samuel en Benjamin. Echtgenote prinses Annette liet zich eveneens gelden, evenals broer prins Pieter-Christiaan die het zichzelf extra moeilijk maakte door te kiezen voor een zogenoemde stepfiets.

Familie

Prinses Margriet (76) had zich bij het schaatsen van haar beste kant laten zien. Sporten is voor iedereen belangrijk zo zei ze na afloop, ongedacht de leeftijd. Haar man Pieter van Vollenhoven (79) is na vijf jaar nog altijd niet overtuigd. Schaatsen is voor hem geen optie, maar aan wielrennen denkt hij al heel lang. Het zal er een keer van komen, beloofde hij, maar vooralsnog beperkte hij zich tot fotograferen.

Bernhards andere twee broer Maurits en Floris waren dit jaar niet van de partij. Maurits maakte vorig jaar op het ijs een gevoelige klap en bleef wellicht daarom weg uit Heerenveen.