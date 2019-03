William en Catherine hebben St. Patrick’s Day zondag in stijl gevierd in het Engelse Hounslow. Het koppel, dat jaarlijks Ierse soldaten eert voorafgaand aan de traditionele parade, sloeg op de Ierse feestdag een pint Guinness achterover.

De hertogin van Cambridge was, zoals het hoort op de feestdag, gehuld in het groen. Ze had voor de gelegenheid een mosgroene Alexander McQuin-jas aan, met bijpassend hoedje en een gouden broche van een klavertjevier. De speld, van Cartier, was oorspronkelijk van koningin Elizabeth. De look werd afgemaakt door zwarte pumps en handschoenen. William had zijn officiële uniform aan.

Het koppel trapte St. Patrick’s Day af met een groet aan officieren van het Ierse leger. Catherine overhandigde ze klavertjevierspelden en William salueerde de soldaten. Ook werd er een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslagen in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.