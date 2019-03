Prins William heeft zaterdag in Cardiff feest kunnen vieren met de rugbyers van Wales. Die verzekerden zich voor het eerst in zes jaar van de eindzege in het zogenoemde zeslandentoernooi. Wales deed dat door in het Millennium stadion titelhouder Ierland met 25-7 overtuigend te verslaan. De Welshmen behaalden tevens de ‘grand slam’: alle wedstrijden in de ‘Six Nations’ werden gewonnen.

William had voorafgaand aan de wedstrijd een ontmoeting met donateurs van het fonds dat de Welsh Rugby Union heeft opgericht om zwaar geblesseerde rugbyers uit Wales te ondersteunend. Ook sprak de prins met oud-spelers die hulp krijgen. Hij opende bij zijn bezoek aan Cardiff ook de nieuwe brouwerij van Brains, de grootste bierproducent van het prinsdom en sponsor van de rugbybond.

Prins William is in december 2016 zijn grootmoeder koningin Elizabeth opgevolgd als beschermheer van de Welsh Rugby Union, terwijl zijn broer prins Harry de Engelse rugbyers onder zijn hoede kreeg. Hun tante prinses Anne staat sinds jaar en dag achter de Schotse nationale ploeg, hetgeen bij haar thuis nog wel eens tot verhitte discussies leidde met schoonzoon Mike Tindall. Die immers speelde voor de Engelse rugbyploeg.

Anne was zaterdag op Twickenham bij Londen voor de ontmoeting tussen Engeland en Schotland, maar neef Harry was tot woede van Engelse fans afwezig.