Prinses Beatrix gaf maandagavond een korte reactie op de aanslag in de tram in Utrecht. Zij was aanwezig bij de uitreiking van de Prins Friso Ingenieursprijs. Na afloop zei zij “op deze dag geen zin te hebben om te lachen”.

De dodelijke schietpartij kostte drie mensen het leven. Vijf mensen raakten gewond. De Prins Friso Ingenieursprijs is vernoemd naar de in 2013 overleden zoon van Beatrix en wordt jaarlijks uitgereikt aan de ‘ingenieur van het jaar’.

De winnaar was dit jaar Maja Rudinac, bedenker en ontwikkelaar van zorgrobot Lea. Lea is een intelligente rollator die mensen met bijvoorbeeld parkinson of dementie weer laat lopen. Zo blijven zij mobiel en fit en kunnen zij blijven deelnemen aan de maatschappij.

De prijs werd uitgereikt in het bijzijn van Beatrix en prinses Mabel, de weduwe van Friso.