Prins Charles heeft een bliksembezoek gebracht aan de Caribische eilandstaat Saint Lucia. Het was de eerste halte op een reis van elf dagen door het Caribisch gebied. Hoogtepunt is een bezoek aan Cuba, dat nooit eerder door een lid van de koninklijke familie is bezocht.

Charles maakt de reis samen met echtgenote Camilla, maar omdat die minder bestand is tegen verre, lange reizen sloeg zij het korte uitstapje naar Saint Lucia over. De hertogin van Cornwall was alvast vooruit gevlogen naar buureiland Barbados. Daar neemt ze vanaf dinsdag deel aan het programma.

Saint Lucia had Charles in 2008 voor het laatst gezien, toen wel met Camilla. De regering had de viering van de 40e verjaardag van de onafhankelijkheid wat uitgerekt zodat de prins er zondag nog aan kon deelnemen. Het eiland werd op 22 februari 1979 zelfstandig, maar behield wel koningin Elizabeth als staatshoofd en werd lid van het Gemenebest. Charles kon aan gouverneur-generaal Emmanuel Neville Cenac en premier Allen Chastanet dan ook de beste wensen van zijn moeder overbrengen.

In een korte toespraak sprak Charles over het belang van het Gemenebest, zeker voor de kleine en kwetsbare Caribische eilandstaten. ,,Het Gemenebest brengt ons samen en geeft ons de middelen om problemen gezamenlijk aan te pakken.” Hij verwees daarbij met name naar de opwarming van de aarde en de klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor Saint Lucia en het hele Caribisch gebied. Die gevolgen had hij in 2017 met eigen ogen kunnen zien na de orkanen Maria en Irma, die op zustereilanden van Saint Lucia, zoals Dominica en Antigua, enorme schade hadden aangericht.