Wie is populairder en heeft meer fans, Catherine of Meghan? De moederlijke echtgenote van de bedachtzame prins William of de showy vrouw van de spontane prins Harry? Het antwoord op die vraag komt waarschijnlijk dit voorjaar. Dan namelijk krijgen Harry en Meghan een eigen hofhouding en slaan ze ook op sociale media een andere weg in.

Ze maken zich los van de accounts van Kensington Palace, waar ze nu nog onder vallen, en worden onder de paraplu gebracht van ‘The Royal Family’. Dat wordt gebruikt voor de Queen en een brede waaier van leden van de Britse koninklijke familie. Kensington Palace heeft op Twitter 1,69 miljoen en op Instagram maar liefst 7,1 miljoen volgers die op de hoogte willen blijven van de activiteiten en nieuwtjes van de ‘Fabulous Four’, zoals William, Catherine, Harry en Meghan wel eens worden genoemd.

Voor koningin Elizabeth en andere leden van ‘The Firm’ is beduidend minder interesse. ‘The Royal Family’ heeft 3,88 miljoen volgers op Twitter en 4,9 miljoen op Instagram. Maar dat kan veranderen wanneer de bezigheden van Harry en Meghan daar binnenkort bij komen. Als er een fikse toename is, kan die daaraan worden toegeschreven en dan kan een vergelijking worden gemaakt met de populariteit van William en Kate.

Naar verluidt hadden Harry en Meghan liever een eigen uitlaatklep gekregen, zoals bijvoorbeeld Harry’s vader prins Charles en zijn oom prins Andrew dat ook hebben. De koningin en haar communicatieafdeling zagen dat echter anders. Al is het niet uitgesloten dat de hertog en hertogin van Sussex in de toekomst toch een eigen account krijgen.