De Britse koningin Elizabeth en prins Harry en zijn vrouw Meghan waren zaterdag aanwezig bij de doop van Lena, het zevende achterkleinkind van koningin Elizabeth. Voor Harry was er volgens de krant The Sun heugelijk nieuws: hij is peetvader van het tien maanden jonge meisje geworden.

Lena is het kind van Zara, de dochter van de zaterdag eveneens aanwezige prinses Anne, en oud-rugbyer Mike Tindall. Het meisje werd op 18 juni geboren. Haar tweede naam is Elizabeth, naar haar overgrootmoeder.

Harry en Meghan verwachten zelf in het voorjaar hun eerste kind.