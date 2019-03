Margrethe gaat in Buenos Aires meteen op stap

Koningin Margrethe heeft voorafgaand aan haar staatsbezoek aan Argentinië, dat maandag begint, zondag alvast een kijkje genomen op de historische begraafplaats Recoleta in Buenos Aires. De Deense vorstin kreeg een uitgebreide rondleiding en bekeek daarbij ook het graf van Eva Perón, de in 1952 op 33-jarige leeftijd overleden presidentsvrouw en heldin van de armen.

De begraafplaats met zijn monumentale grafmonumenten ligt aan het einde van de straat waar koningin Máxima is opgegroeid en tegenover de plek waar Máxima met premier Rutte ijs ging eten toen ze samen voor de G20 in haar geboorteland waren. Recoleta is een belangrijke toeristische trekpleister en met het graf van ‘Evita’ ook een pelgrimsoord.

Koningin Margrethe bezocht na de begraafplaats ook de naastgelegen populaire toeristenmarkt met Argentijnse kunstnijverheid. Daarna ging ze naar haar hotel, waar ze ’s avonds dineerde met de meegereisde ministers van Buitenlandse Zaken en Milieu en Voedsel.

Kroonprins Frederik, die samen met zijn moeder het staatsbezoek aflegt, wordt maandag in Buenos Aires verwacht. Volgens Deense media reizen Margrethe en Frederik om veiligheidsredenen nooit samen.