Prins Haakon bezorgd over groeiend nationalisme

De Noorse kroonprins Haakon heeft maandag in Straatsburg een bezoek gebracht aan de Raad van Europa en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Aanleiding voor de visite waren de zeventigste verjaardag van de Raad en de zestigste verjaardag van het Hof.

Kroonprins had onder meer een ontmoeting met de Noorse secretaris-generaal van de Raad, Thorbjørn Jagland. Ook bezocht hij het door Noorwegen geïnitieerde Jeugdcentrum in de Raad van Europa en hield hij een toespraak voor de rechters van het Mensenrechtenhof.

“Mensenrechten, democratie en de rechtsstaat mogen nooit als vanzelfsprekend worden beschouwd. Ze moeten elke dag actief worden verdedigd. Dit is met name belangrijk in een tijd waarin fundamentele democratische beginselen worden aangevochten en waar de legitimiteit van het Hof door sommige staten ter discussie wordt gesteld”, aldus Haakon.

“Deze uitdagingen vormen een reële en onmiddellijke bedreiging voor de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat in Europa. Er zijn geen duurzame alternatieven voor democratie. Overtredingen van rechten en despotisme zullen onvermijdelijk leiden tot instabiliteit, opstand, geweld en lijden.”

Hij uitte zijn bezorgdheid “over de groeiende minachting voor het internationaal recht en het toenemende nationalisme. Als een groot voorstander van inclusieve samenwerking ben ik het niet eens met degenen die beweren dat internationale relaties een zero-sum-spel zijn. We staan ​​voor gemeenschappelijke uitdagingen en we zouden manieren moeten vinden om gezamenlijk ze aan te pakken.”