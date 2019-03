Prins Albert krijgt bijzonder bezoek. President Xi Jinping, leider van de volkrijkste staat en het qua oppervlakte op drie na grootste land ter wereld, komt op staatsbezoek in het op één na kleinste land, Monaco. De vorst van de ministaat is er blij mee, zei hij dinsdag in een gesprek met Chinese media. Hij heeft een bijzonder warme band met Xi, zo liet Albert weten.

De visite van de Chinese president is onderdeel van een reis naar Frankrijk en Italië die op 21 maart begint. Xi is op 24 maart aan de Côte d’Azur, waar hij ook een diner heeft met de Franse president Emmanuel Macron. Maar hij gaat dus ook naar het vorstendom.

“Ik heb hem in september uitgenodigd”, vertelde prins Albert. Die was toen met een handelsdelegatie in China, en opende in de Verboden Stad in Peking ook een tentoonstelling over zijn moeder prinses Grace. “Maar je weet natuurlijk niet of hij tijd heeft en de kans neemt.” Volgens de vorst is het bezoek het bewijs dat grootte van landen er niet toe doet.

Albert heeft bij zijn aantreden in 2005 bewust geprobeerd de diplomatieke en economische relaties met grote landen als China, Rusland en Japan te versterken en verbeteren. Hij is al een aantal keren in China geweest, ook als lid van het Internationaal Olympisch Comité. Hij roemde de belangstelling die Xi heeft voor sport en beweging.