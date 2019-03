Prins Charles en echtgenote Camilla hebben na een dagje relaxen aan het strand hun rondreis door het Caribisch gebied voortgezet. Dinsdagmorgen gingen ze op pad op het vakantie-eiland Barbados, dat in 2016 ter gelegenheid van het gouden jubileum van de onafhankelijkheid nog was bezocht door prins Harry.

Het paar trok allereerst naar Government House voor een ontmoeting met gouverneur-generaal Sandra Mason, de vertegenwoordiger van Charles’ moeder koningin Elizabeth op het eiland. Barbados heeft haar namelijk nog steeds als staatshoofd. Pogingen van de vorige regering om daar ter gelegenheid van het onafhankelijkheidsjubileum een einde aan te maken mislukten. Voor de nieuwe premier Mia Mottley heeft het geen prioriteit.

Charles en Camilla gingen daarna naar het Heldenplein in de hoofdstad Bridgetown voor een officiële welkomstceremonie. Door de prins werd een krans werd gelegd en een militaire parade afgenomen. Ook was er gelegenheid voor een kort ‘bad’ in de menigte, want duizenden waren afgekomen op het spektakel.

Na het welkom gingen Charles en Camilla elk hun eigen weg, waarbij de prins van Wales onder meer naar de recent opgeknapte Nidhe Israel-synagoge van Bridgetown ging.

Het koninklijk bezoek aan Barbados, waar Camilla voor het weekeinde al aankwam om te acclimatiseren en waar Charles zondagavond arriveerde na een bliksembezoek aan Saint Lucia, duurt één dag. Woensdag wordt de reis voortgezet in de eilandstaat Saint Vincent en de Grenadines.