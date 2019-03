Koning Carl Gustaf van Zweden en zijn vrouw koningin Silvia leven mee met de slachtoffers en nabestaanden van de fatale schietpartij in Utrecht. Het Zweedse koningspaar heeft een telegram met hun condoleances gestuurd naar koning Willem-Alexander.

“De koningin en ik hebben met diepe droefheid het nieuws gevolgd van de brute tramschietpartij gisteren in Utrecht. We betuigen onze oprechte deelneming en ons oprechte medeleven aan de families van de slachtoffers en aan de bevolking van Nederland”, staat in het telegram.