Koning Felipe van Spanje bracht in aanloop naar de Internationale Dag van het Bos een bezoek aan het centrum voor agrobosbouw (een combinatie van land- en bosbouw) in de regio Galicië.

Felipe was op pad met minister Luis Planas, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. De Spaanse vorst ontmoette in de gemeente Boqueixon in Galicië diverse vertegenwoordigers van de bosbouwsector en kreeg een rondleiding door het bosgebied. Hij woonde ook een demonstratie bij van bosbouwwerkzaamheden, zoals snoeien op hoogte, en sprak met de arbeiders.

Vervolgens kreeg Felipe een video over de houtsector te zien en woonde hij presentaties bij van Spaanse universiteiten over bosbeleid en de toekomst van de Spaanse bossen. Felipe plantte ook een boom, samen met studenten van de opleiding bosbouw.

De Internationale Dag van het Bos is door de Verenigde Naties uitgeroepen en wordt ieder jaar gevierd op 21 maart. Het doel van de dag is aandacht te vragen voor de functie van bossen, die zorgen voor schone lucht en biodiversiteit. Ze helpen bovendien de klimaatverandering tegen te gaan door CO2 op te nemen.