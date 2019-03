Prins Harry kreeg woensdag een warm welkom op een basisschool in Londen, waar hij met de leerlingen een boom kwam planten. De kinderen hadden voor de aanstaande vader zelfgemaakte vlaggetjes opgehangen met daarop onder meer de boodschap ‘Veel geluk met de baby’ en ook een hondje maakte deel uit van het welkomstcomité.

Winnie, het hondje van onderwijzeres Monica McCarthy, trok de aandacht van de prins. Tijdens het aaien likte hij Harry’s hand. En Winnie reageerde gehoorzaam toen Harry met zijn vinger op de lippen de hond opdroeg niet te blaffen.

Het bezoek van Harry aan de school stond in het teken van The Queens’s Commonwealth Canopy (QCC). Doel van dat project, dat in 2015 werd gelanceerd, is een internationaal netwerk van inheemse bossen te creëren in de 53 landen van het Gemenebest. Harry bezocht vorig jaar nog een aantal bossen op zijn reis langs Australië, Nieuw-Zeeland, Tonga en Fiji.

Londen

Ook in Londen ging de spade de grond in. Harry plantte met leerlingen van de katholieke basisschool St. Vincent’s jonge boompjes in het gebied rond de school, dat uiteindelijk een schoolbos moet worden. Harry plantte daarnaast een eigen boom, een wilde kersenboom. Het is een van de 74.000 bomen die dankzij het QCCen het Woodland Trust in het hele Verenigd Koninkrijk worden geplant.

Harry ging niet met lege handen naar huis, van de scholieren kreeg hij een rompertje mee voor de baby die Harry en zijn vrouw Meghan volgende maand verwachten.