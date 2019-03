Koning Willem-Alexander heeft woensdag in Brabant met werkbezoeken in Lieshout en Lierop zijn reeks bezoeken voortgezet waarbij hij kijkt wat voor initiatieven burgers hebben genomen om te zorgen voor een beter leefklimaat in buurt, wijk of regio.

Het accent lag dit keer op de zorg. In beide Brabantse dorpen zijn zorgcoöperaties opgericht die de eigen bevolking met zorg op maat, en veelal gerund door vrijwilligers, een helpende hand biedt. Deze aanpak zou met een vergrijzende bevolking en uit de hand lopende zorgkosten wel eens de enige manier kunnen zijn om ook in de toekomst nog te kunnen helpen.

Willem-Alexander kreeg ervaringen te horen van bestuurders, vrijwilligers, maatjes en gebruikers van de zorg die de coöperaties aanbieden. In het met regeltjes en protocollen dichtgetimmerde Nederland was het werk, dat moeilijk onder één noemer te brengen is, niet altijd even gemakkelijk, zo hoorde de koning ook. “Uw initiatief past niet binnen ons kader”, kregen organisaties als Tot uw Dienst en Lierop Leeft vaak te horen.

Vooruitgang

Bijvoorbeeld van de “duistere krachten” in een gemeentehuis. Wethouder Theo Maas van Someren, waaronder Lierop valt, pakte de handschoen op. Het was inderdaad een uitdaging om ruimte te scheppen voor alternatieven, zonder die direct te smoren in regels en protocollen. Ook verzekeraars zullen daarin mee moeten.

“Als je er zelf bij bent betrokken, gaat het altijd te langzaam”, meende de koning. Uit eigen ervaring van bijvoorbeeld AMREF Flying Doctors wist hij dat er best wel vooruitgang wordt gemaakt, maar dat daarvoor vaak een meer afstandelijke blik nodig is.

De werkbezoeken aan beide Brabantse plaatsen waren een vervolg op een vorig jaar mei begonnen reeks. De koning is namelijk benieuwd naar burgerinitiatieven op onder meer het gebied van energie, duurzaamheid, groen, welzijn, leefbaarheid en cultuur. Die passen namelijk in zijn visie op een samenleving waarbij iedereen is betrokken en waarin iedereen zich thuis en veilig voelt.