De vooraf stil gehouden komst van koning Willem-Alexander naar het Brabantse Lieshout bleef woensdagmiddag niet lang geheim. Niet zo gek ook omdat het werkbezoek van Willem-Alexander zich afspeelde in gemeenschapshuis De Vurherd, waar ook het stembureau is gevestigd. Daar was het al druk met kiezers en die drukte werd alleen maar groter toen de koninklijke Audi de straat was ingereden.

De koning werd na afloop van zijn gesprekken met en over zorgcoöperatie Lierop Leeft en over de zorgcoöperaties in Nederland in het algemeen, dan ook door enkele tientallen belangstellenden opgewacht. Voor koningin Máxima was er van een van de dorpsbewoners zelfs een cadeautje.

Binnen had de onverwachte komst van de koning al voor enige consternatie gezorgd. De gesprekspartners waren gelokt met de mededeling dat commissaris van de Koning Wim van de Donk langs zou komen, en pas kort voor aankomst van Willem-Alexander werd de naam van de echte gast bekendgemaakt. “Het is een hele eer! Ik word 81 jaar en heb nu de koning gezien! Dat ik dat nog mag meemaken”, verklaarde een opgetogen gebruikster van de diensten van Lierop Leeft.

De koning voerde serieuze discussies over de nieuwe ontwikkelingen op zorggebied, waarbij burgers zelf het initiatief nemen. Ondertussen moest hij ook zijn lijn in de gaten houden. Met de ontmoetingen eerder op de dag in Lieshout meegerekend nam hij deel aan vijf rondetafelgesprekken en de Brabantse gastvrijheid getrouw, kreeg hij ook even zo vaak koffie en vlaai met slagroom aangeboden. “Ik hoop dat u het begrijpt als ik een keer oversla”, verontschuldigde hij zich na de derde ronde.