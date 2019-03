In Buckingham Palace is de lente al fleurig begonnen. Het Britse koninklijk huis heeft dinsdag op Instagram foto’s gedeeld van verschillende bloemen die in bloei staan in de tuinen.

“Tuinmannen hebben hun best gedaan om het zachte weer te benutten, met het planten van bomen, struiken en lentebloeiers als rododendrons en camelia’s”, staat er bij de kiekjes. Ook ganzen vermaken zich in de bloeiende tuinen, is te zien op een van de foto’s.

Het koninklijk huis zegt daarnaast ook van plan te zijn later deze week een extra bloemenweide aan te leggen om bijen en andere insecten in hun behoeften te voorzien.