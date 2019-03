Prinses Eugenie en haar man Jack hebben voor het eerst samen een officieel bezoek afgelegd sinds ze in oktober in het huwelijk traden. Het pasgetrouwde koppel ging donderdag naar het Royal National Orthopaedic Hospital in Londen om een nieuw gebouw te openen. Eugenies vader prins Andrew was ook van de partij.

Eugenie is een oude bekende van het ziekenhuis. Ze onderging er toen ze 12 jaar was een operatie voor scoliose, een rugaandoening. De prinses, negende in lijn van Britse troonopvolging, is bovendien beschermvrouwe van het ziekenhuis.

Bij de officiële opening van het nieuwe gebouw moest Jack toekijken, want die werd verricht door Eugenie en Andrew. Samen onthulden ze een plaquette aan de muur. Het trio sprak in het ziekenhuis ook met medewerkers en patiënten.