De Deense kroonprins Frederik is onder de indruk van de energie en het uithoudingsvermogen van zijn moeder koningin Margrethe. Dat zei hij in een gesprek met Deense media aan het einde van het staatsbezoek dat ze de afgelopen dagen samen brachten aan Argentinië. De koningin, die verschillende gezondheidsklachten heeft en moeite heeft om lang te staan, wordt volgende maand 79 jaar.

Het was voor het eerst dat de vorig jaar weduwe geworden koningin samen met haar zoon op staatsbezoek ging. “Met zijn tweeën kun je meer doen”, herhaalde Margrethe in het persgesprek op een Argentijns landgoed buiten Tandil, een stad waar zich in de negentiende eeuw veel Deense immigranten hebben gevestigd. Margrethe was daar 53 jaar eerder al eens geweest en had genoten van het weerzien, zo vertelde ze.

De Nederlandse koningin Beatrix nam al veel eerder haar oudste zoon Willem-Alexander mee bij buitenlandse bezoeken. Aanvankelijk als vervanger van zijn zieke vader prins Claus, maar vaak ook gingen ze bij verre reizen met z’n drieën. Na het overlijden van Claus werd koningin Beatrix bij staatsbezoeken buiten Europa, zoals naar Brazilië, Argentinië, Brunei en India, vergezeld door zowel Willem-Alexander als Máxima. Dat was wel zo gezellig, vond Beatrix, maar ook nuttig als voorbereiding op het koningschap van Willem-Alexander.

Margrethe had die gewoonte niet overgenomen. Uitzondering was in 2009 een staatsbezoek aan Vietnam, waar prins Henrik een deel van zijn jeugd had doorgebracht en dat hij wilde tonen aan Frederik en diens vrouw Mary. Voor de Deense koningin vergt het reizen met haar opvolger ook goede planning omdat de grondwet voorschrijft dat er altijd een volwassen troongerechtigde als regent achterblijft om op de ‘winkel’ te passen. Prins Joachim vervulde die taak de afgelopen dagen.