Goede gesprekken koningspaar in Utrecht

Het koninklijk paar heeft een bijzondere ontmoeting gehad met de mensen die maandag hulp hebben geboden na de aanslag in Utrecht. Dat vertelde burgemeester Jan van Zanen donderdagmiddag. Van Zanen was onder de indruk van de talrijke verhalen die hij met het koningspaar hoorde.

In het Utrechtse politiebureau vlak bij het 24 Oktoberplein waar de aanslag plaatsvond, ontmoetten koning Willem-Alexander en koningin Máxima onder meer agenten en ambulancepersoneel die maandag meteen in actie kwamen. “Ik had natuurlijk al een aantal mensen gesproken, maar er zijn steeds weer andere verhalen”, aldus Van Zanen.

De koning had een dag eerder al zijn dankbaarheid uitgesproken aan het adres van de hulpverleners en speciale diensten die “heel kordaat opgetreden hebben en ondanks gevaar voor eigen leven echt gewoon doorgezet hebben.”

Burgemeester Van Zanen was blij dat Willem-Alexander aansluitend, zoals eerder gepland, bij de Munt aanwezig was bij de lancering van het nieuwe energie-en mobiliteitssysteem. De koning verontschuldigde zich voor zijn wat late aankomst. “Maar dat had een goede reden”, zo zei hij.

Het systeem ‘We Drive Solar’ dat zijn primeur beleefde, kent laadpalen die elektrische auto’s kunnen laden én ontladen. De koning testte het systeem uit, en maakte ook een korte rit. “Het is altijd mooi wanneer de koning een bezoek brengt aan zijn geboortestad Utrecht”, meende Van Zanen.