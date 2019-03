De aanstaande vader prins Harry is van plan een paar weken vaderschapsverlof te nemen om na de bevalling te zorgen voor zijn vrouw Meghan en hun eerste kind. Dit vertelt de voormalige persvoorlichter van koningin Elizabeth aan Us Weekly.

“Het past in de moderne tijd. Prins William deed het voor zijn kinderen en Harry gaat het doen zodra zijn kind geboren is. Het is iets wat de oudere generatie niet deed, die gingen gewoon door. Maar de jongere generatie doet het wel. William deed het en Harry zal hem daarin volgen”, zegt de 79-jarige Dicki Arbiter.

Het is niet bekend hoelang Harry van plan is om vaderschapsverlof op te nemen. “Dat is geheel aan hem. Ik denk dat het niet langer zal duren dan twee of drie weken.” Het eerste kind van Harry (34) en Meghan (37) wordt eind april of begin mei verwacht. In oktober maakten de hertog en hertogin van Sussex bekend dat Meghan in verwachting is.