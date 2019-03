Goed en geruststellend nieuws voor prins Charles bij zijn bliksembezoek aan de Caribische eilandstaat Saint Vincent en de Grenadines. Premier Ralph Gonsalves is niet van plan een tweede referendum te houden over afschaffing van de monarchie. Dat zei hij woensdagavond (lokale tijd) na een receptie voor de prins van Wales en zijn vrouw Camilla.

Op de Caribische eilanden die na hun onafhankelijkheid koningin Elizabeth als staatshoofd behielden, wordt met enige regelmaat gepraat over vervolmaking van de zelfstandigheid door een eigen president te kiezen. Barbados en Jamaica hebben bij tijd en wijle een referendum daarover aangekondigd maar het kleine Saint Vincent is de afgelopen jaren de enige geweest die de daad bij het woord heeft gevoerd.

De meerderheid van de bevolking (57 procent) was voorstander van behoud van de Queen. ,,Die uitslag accepteer ik. Misschien dat een opvolger het nog eens aan de orde stelt, maar ik ga het niet opnieuw proberen”, aldus de sinds 2001 regerende premier Gonsalves, die bezig is aan zijn vierde ambtstermijn. Volgens hem heeft de koningin dankzij het referendum nu ook politieke legitimiteit. ,,Zij is de koningin van Saint Vincent.”

De Queen is behalve van het Verenigd Koninkrijk staatshoofd van nog eens vijftien landen. Dat zijn naast de giganten Australië en Canada ook Nieuw-Zeeland en een hele trits Caribische eilandstaten. Charles en Camilla bezoeken er deze week vijf van. Na Saint Lucia, Barbados en Saint Vincent komt donderdag Saint Kitts en Nevis aan de beurt en daarna nog Grenada.