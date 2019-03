De Jordaanse prins Hassan is naar Nieuw-Zeeland afgereisd om persoonlijk zijn condoleances naar aanleiding van de aanslagen in Christchurch over te brengen. In een interview met TVNZ1 zei de oom van koning Abdullah dat Nieuw-Zeeland zich nu in een unieke positie verkeert om de wereld vreedzamer te maken.

“We beschouwen jullie als potentiële burgers van de toekomst”, aldus Hassan. “En dan doel ik op de manier waarop jullie compassie en begrip tonen. Jullie omhelzen je buren en huilen met hen. Dat is een boodschap die door velen niet onopgemerkt zal blijven. Jullie geven ons hoop en laten we daar goed gebruik van maken.”

Bij de aanslagen in twee moskeeën in Christchurch kwamen vorige week vijftig mensen om. Vijftig anderen raakten gewond.

Hassan, die tot 1999 kroonprins was, is niet alleen naar Nieuw-Zeeland afgereisd. Hij heeft onder meer zijn dochter en kleinzoon meegenomen. Ook de Jordaanse minister van Buitenlandse Zaken is mee.