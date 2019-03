Prinses Margriet heeft vrijdagmorgen op landgoed Zonheuvel in Doorn het jubileumcongres ‘Let’s Connect’ van de stichting Plots-en Laatdoven geopend. “Dit is een onderwerp dat mij na aan het hart ligt”, aldus de prinses. “Ik geloof in samenwerking en gelijkwaardige mogelijkheden”, zo zei ze bij de openingshandeling. Het is belangrijk dat plots- en laatdoven gewoon kunnen deelnemen aan de samenleving, aldus Margriet.

Het congres is voor mensen die op latere leeftijd plotseling of geleidelijk doof zijn geworden. De stichting helpt hen onder meer met voorlichting, het stimuleren van onderzoek en het organiseren van activiteiten. De komende jaren wil de stichting meer aandacht voor contact van horenden met plots- en laatdoven want daar schort het nog wel eens aan, vertelde voorzitter Robert ten Bloemendal.

Prinses Margriet kreeg van televisiepresentatrice Lucille Werner een mooi betoog te horen over haar actie voor een minister van gehandicaptenzorg, zodat mensen met een beperking volledig kunnen meedraaien in de maatschappij. Ze had ook een prangend voorbeeld. Waarom was er bij de recente rechtstreekse uitzendingen waar bijvoorbeeld minister-president Mark Rutte sprak over de aanslag in Utrecht geen doventolk? De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern heeft die wel, zodat iedereen weet wat er aan de hand is. “Ik heb die boodschap meegenomen”, zei de aanwezige Utrechtse commissaris van de koning, Hans Oosters.

Prinses Margriet had na de plenaire bijeenkomst nog een rondetafelgesprek met bestuursleden en congresdeelnemers en maakte daarna een korte rondgang langs verschillende informatiestands, zoals dat van het Nederlands Gebarenkoor. Opvallend bij het congres waren de verschillende communicatiemogelijkheden die er tegenwoordig zijn, met naast verschillende vormen van gebarentaal ook tekstschermen en tekstcomputers. Dat was, zo kreeg Margriet te horen, een hele vooruitgang.