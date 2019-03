Na een dag rust zetten prins Charles en echtgenote Camilla zaterdag hun Caribische rondreis voort in St George’s, de hoofdstad van Grenada. Dat is het laatste van de vijf Gemenebest-eilandstaten die de Britse troonopvolger deze week bezoekt. Eerder was hij al in St Lucia, Barbados, St Vincent & The Grenadines en St Kitts & Nevis. Alle vijf landen hebben koningin Elizabeth nog als staatshoofd.

Het iets meer dan honderdduizend inwoners tellende Grenada heeft als bijnaam het specerijeneiland, vanwege de productie van nootmuskaat en foelie. Charles en Camilla worden tijdens hun eendaagse bezoek bijgepraat over de specerijenteelt en over die van organische cacao, waarmee wordt geëxperimenteerd. Prins Charles is daarnaast ook geïnteresseerd in natuurbehoud, niet alleen op het land maar ook in de wateren rond Grenada.

Vanuit St George’s gaat het gezelschap zondag naar Cuba voor het eerste officiële bezoek dat een lid van de Britse koninklijke familie aan dat communistisch geregeerde eiland zal brengen. Charles en Camilla blijven tot woensdag op Cuba om vervolgens hun rondreis af te sluiten in het Britse overzeese gebiedsdeel de Kaaiman-eilanden.