Koningin Máxima is onlangs aan haar voet geopereerd. Dat meldt RTL Boulevard op basis van bronnen. De operatie zou in een privékliniek hebben plaatsgevonden. De Rijksvoorlichtingsdienst wil er niets over zeggen.

De koningin was vorige week niet aanwezig bij NL Doet. De Rijksvoorlichtingsdienst zei toen wel dat Máxima er niet bij kon zijn vanwege een kleine medische ingreep waarvan ze moest herstellen.

De bron vertelde aan RTL Boulevard dat de koningin geopereerd is aan haar grote teen. Ze zou last hebben van Hallux Valgus, een veelvoorkomende afwijking, waarbij de grote teen verkeerd staat. Daardoor ontstaat er een knobbel aan de zijkant van de voet. Hallux Valgus kan aangeboren zijn, maar kan ook ontstaan als iemand veel op hoge hakken loopt.