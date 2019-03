PDe Deense koningin Margrethe is na haar woensdag afgesloten staatsbezoek aan Argentinië niet meteen naar huis gegaan. Ze heeft haar verblijf een aantal dagen verlengd met een uitstapje naar de noordelijke provincie Jujuy. Die grenst aan Chili en Bolivia en staat onder meer bekend om het ruige natuurschoon van bergen en woestijn.

Koningin Margrethe genoot bij Purmamarca van de ‘Cerro de los Siete Colores’ – de berg met zeven kleuren – en bezocht het Eduardo Casanova archeologisch museum in het plaatsje Tilcara. Daar kreeg ze van de Deens-Argentijnse Maria Ester Albeck tekst en uitleg over de overblijfselen van het Inca-rijk die in de omgeving zijn gevonden.

De koningin ging ook kijken in Pucará de Tilcara, een oude vesting gebouwd in de tijd voor de komst van de Inca’s en de Spanjaarden. De locatie is destijds strategisch gekozen en bood goed uitzicht over een lang stuk van de Quebrada de Humahuaca, de nauwe bergvallei.

Koningin Beatrix verlengde in 2006 haar staatsbezoek aan Argentinië eveneens met een excursie naar de provincie Jujuy, waar schoondochter Máxima een jaar eerder voor haar VN-werk op bezoek was geweest.