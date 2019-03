Hij omschrijft zichzelf als rustig, nuchter en af en toe een tikje verlegen. ‘Ik ben doorgaans best op mezelf, en dan is het een uitdaging om tegelijk een publiek persoon te zijn, om te speechen bijvoorbeeld’, sprak hij ooit. Sinds het overlijden van zijn vader prins Rainier III in 2005 is prins Albert soeverein vorst van Monaco. Wie denkt dat de prins slechts een jetsetprins is die alleen maar geniet van zijn rijkdom en luxe doet hem tekort. In de ruim dertien jaar dat hij nu aan het hoofd van het Huis Grimaldi staat heeft Albert duidelijk zijn stempel weten te drukken op zijn regering. Hij loodste de dwergstaat door de economische crisis, wist boven verwachting de reputatie van Monaco als luxe badplaats hoog te houden, zette sport, humanitaire activiteiten en ecologie meer op de agenda en zorgde op 56-jarige leeftijd nog voor een opvolger.

‘De groene vorst’

Hij studeerde economie, Engelse literatuur en politieke wetenschappen in Amerika, werkte bij verschillende banken en specialiseerde zich in internationaal recht. Zijn bijnaam is ‘De groene vorst’ omdat hij zich inzet voor een beter milieu. De prins roept niet alleen vanaf de zijlijn dat er iets moet veranderen, hij gaat er ook op uit om zelf te zien hoe het is gesteld met het milieu. Zo vertrekt hij in 2007 op expeditie naar de Noordpool om de gevolgen van het broeikaseffect te bekijken en richt hij een jaar daarvoor de Prince Albert II Foundation op, die zich tot doel stelt het milieu te beschermen. De organisatie richt zich vooral op klimaatverandering, biodiversiteit en toegang tot drinkwater. De prins geeft regelmatig speeches over klimaatverandering.

Hollywood-ster als moeder

Het leven lacht Albert toe, zeker sinds hij getrouwd is met de Zuid-Afrikaanse zwemster Charlene Wittstock en vader is geworden van de tweeling Jacques en Gabriella. Maar het geluk heeft niet altijd aan zijn zijde gestaan. Sterker nog: de vloek van de Grimaldis lijkt ook lange tijd op hem van toepassing te zijn. Met een prins als vader en een Hollywood-ster als moeder staat Albert bij zijn geboorte in 1958 een sprookjesachtig leven vol luxe en glamour te wachten. Tot op zekere hoogte wordt dat waargemaakt, maar de tragische en plotselinge dood van zijn moeder in 1982 zorgt ervoor dat er een einde komt aan een tot dan toe onbezonnen leven. Zijn vader prins Rainier III is nooit meer dezelfde man geworden, vertelde Albert jaren later in een interview en ook hijzelf heeft de nodige littekens opgelopen. Naar eigen zeggen heeft het fatale auto-ongeluk van zijn moeder Albert getekend voor het leven, maar met hulp van vrienden en familie heeft hij het verdriet een plek kunnen geven.

‘Een droom’

Prins Albert Alexandre Louis Pierre Grimaldi wordt op 14 maart 1958 geboren in het Prinselijk Paleis van Monaco. Hij heeft een oudere zus, prinses Caroline, die een jaar eerder geboren is. Omdat vrouwen volgens de regels van het Huis Grimaldi geen aanspraak kunnen maken op de troon, is de komst van een jongen meer dan gewenst. Bijna zeven jaar later wordt het gezin van prins Rainier en prinses Grace compleet met de komst van prinses Stéphanie. Evenals zijn twee zussen wordt Albert streng opgevoed, maar volgens prinses Grace is haar zoon ‘een droom van een kind’, in tegenstelling tot haar dochters die nogal eens recalcitrant zijn. Albert luistert altijd goed naar zijn moeder en Grace hoeft maar zelden haar stem te verheffen tegen de kleine prins.

Schokkend moment

Als Albert 24 jaar oud is wordt zijn leven abrupt verstoord door die vreselijke gebeurtenis: het auto-ongeluk van prinses Grace en prinses Stéphanie in 1982. Albert weet jaren later nog precies waar hij was op het moment dat hij erover hoorde: de prins zat aan de ontbijttafel en werd door zijn vader ingelicht. ‘Hij zei dat we naar het ziekenhuis moesten gaan omdat mamma en Stéphanie een ongeluk hadden gehad’, vertelt hij in 2017 in een interview. ‘Het was een erg schokkend moment. Je weet niet wat je moet denken, en uiteraard denk je dat het beter zal gaan en dat het ongeluk niet zo erg was. De eerste uren waren erg spannend en emotioneel. Pas later in de avond bleek dat de uitkomst niet goed zou zijn. Dat was zwaar. Het verlies van je moeder, daar kom je nooit meer helemaal overheen.’

Vloek van de Grimaldi’s

Albert is zijn moeder kwijt en daarmee ook zijn klankbord. Met haar kon de prins sparren over lastige kwesties in zijn leven en zijn onzekerheden over zijn toekomst bespreken. Grace had altijd goed advies. Het kost Albert jaren om over de schok heen te komen en hij rouwt nog jaren. De vloek van de Grimaldi’s lijkt ook deze generatie niet over te slaan. Volgens de legende is er een vloek uitgesproken toen vorst Rainier I in 1297 een Belgisch meisje verkrachtte. Als straf sprak het slachtoffer een haatvolle profetie uit over zijn toekomstige geslacht. Een lange reeks nakomelingen van deze Rainier kent ongelukkige huwelijken vol schandalen en enkelen sterven een plotselinge, akelige dood. Ook Alberts zussen Caroline en Stéphanie, beiden meerdere keren getrouwd, kennen geen gelukkige huwelijken. Albert daarentegen heeft geen haast om te trouwen en te settelen. Hij geniet tot hij ruim in de veertig is van zijn vrijgezellenbestaan en laat zich graag vergezellen door ’s werelds mooiste vrouwen, onder wie de modellen Naomi Campbell en Claudia Schiffer.

Toekomstige echtgenote

Aan vrouwelijke aandacht heeft de prins geen gebrek, maar met relaties is hij voorzichtig. Hij beseft goed welke impact Grace heeft gehad op Monaco en op het Huis Grimaldi en dat het onwaarschijnlijk is dat de eerstvolgende first lady van Monaco de populariteit van zijn moeder zal kunnen evenaren. ‘Het zal moeilijk zijn voor mijn toekomstige echtgenote om in de voet-sporen van prinses Grace te treden’, zei hij daar ooit over. Ondertussen verwekt Albert wel twee buitenechtelijke kinderen. Bij een Amerikaanse vrouw wordt in 1992 dochter Jazmin Grace Grimaldi geboren. In 2003 verwekt hij bij een stewardess uit Togo een jongetje: Alexandre Eric Stephane Coste. Beide kinderen heeft Albert erkend, maar maken geen kans op een plek in de lijn van de troonopvolging.

Bobsleecarrière

Naast zijn liefde voor vrouwen heeft Albert nog een grote liefde: sport. Al sinds zijn jeugd beoefent hij veel sporten, waaronder voetbal, tennis, zeilen, judo, skiën en bobsleeën. Deze laatste sport zorgt er zelfs voor dat de prins vijf keer mee mag doen aan de Olympische Spelen. Een olympische medaille zit er niet in maar tijdens zijn bobslee-carrière wint de prins genoeg andere prijzen, die hij allemaal bewaart in zijn werkkamer op het paleis. Via de sport ontmoet Albert uiteindelijk ook zijn grote liefde: olympisch zwemster Charlene Wittstock.

Aardig en charmant

Prins Albert en de Zuid-Afrikaanse Charlene ontmoeten elkaar in 2000 tijdens een internationaal zwemtoernooi in Monaco. Vanaf de tribune kijkt Albert toe, terwijl de twintig jaar jongere Charlene deelneemt aan een van de wedstrijden. Later die avond hebben ze hun eerste ontmoeting. ‘Ik wist meteen dat zij anders was, mijn status en mijn titels waren voor haar van geen belang’, zegt de prins later over deze ontmoeting. Nuchter als Charlene is, is ze niet meteen onder de indruk van haar prins. Wel vindt ze hem heel aardig en charmant. Het contact verwatert echter vrij snel weer en pas na het overlijden van prins Rainier in 2005 zoekt Charlene weer contact met Albert en bloeit er langzamerhand liefde op. Ze nemen de tijd om elkaar goed te leren kennen en hun relatie een kans te geven. In 2011, elf jaar na hun eerste ontmoeting, treden de twee in het huwelijk en krijgt Monaco dan eindelijk weer, voor het eerst sinds 1982, een first lady.

Dolgelukkig

De glamour die zijn moeder prinses Grace in 1956 naar Monaco bracht staat Albert wel eens tegen. Hij wil vooral een goed vorst van Monaco zijn, maar de constante berichtenstroom over zijn privéleven maken dat niet altijd makkelijk. Zijn leven als ‘playboyprins’ en zijn twee buiten-echtelijke kinderen werden in het verleden breed uitgemeten in de pers en ook zijn huwelijk met prinses Charlène is regelmatig onderwerp van gesprek in bladen en televisieprogramma’s. Zo zou het stel allesbehalve gelukkig met elkaar zijn en zou Charlène zelfs geprobeerd hebben uit Monaco te vluchten in de dagen voorafgaand aan het huwelijk. Allemaal onzin, aldus Albert. Hij en Charlène zijn dolgelukkig met elkaar en hebben hun liefde mogen bezegelen met de komst van de tweeling prins Jacques en prinses Gabriella. Dat de buitenwereld het anders ziet is volgens de prins ‘belachelijk’ en ‘absoluut onjuist’. ‘Het is ongelooflijk dat we onszelf constant moeten verantwoorden. Het is onbegrijpelijk dat deze verhalen voortdurend de ronde doen en dat serieuze media deze onjuiste verhalen oppikken.’

Niet goed met computers

Maar de prins kan goed relativeren en ook humor speelt een belangrijke rol in zijn leven. In een documentaire liet hij zich ooit ontvallen dat hij niet zo goed is met computers door te zeggen: ‘Ik heb een wat lastige relatie met internet. We zien elkaar slechts een paar keer per jaar.’ En als hem voor de zoveelste keer wordt gevraagd hoe het gaat met zijn tweeling, inmiddels vier jaar oud, kan de prins ook heel gevat uit de hoek komen: ‘Ze hebben net de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gelezen en ze beginnen nu aan de grondwet.’ Albert heeft er lang naar moeten zoeken, maar hij heeft uiteindelijk het grote geluk gevonden. Hij is nu op en top familieman. ‘Mijn mooiste prestaties moeten mijn vrouw en kinderen zijn. Dat staat buiten kijf.’

> lees ook het bericht over het bijzondere staatsbezoek voor prins Albert