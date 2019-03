De Japanse prinses Kako, een kleindochter van keizer Akihito, heeft haar studie aan de International Christian University (ICU) van Tokio afgerond. De komende jaren gaat ze zich wijden aan haar officiële taken voor de keizerlijke familie, antwoordde ze schriftelijk op vooraf ingediende vragen van Japanse media.

Prinses Kako (24) poseerde vrijdag even voor de pers voorafgaand aan de afstudeerceremonie. Ze begon in 2013 haar studie aan de Gakushuin universitteit en stapte twee jaar later over naar ICU, waar ze psychologie studeerde. Tussendoor ging ze ook nog negen maanden naar de universiteit van Leeds. “Ik ben heel dankbaar voor de kansen die heb ik gehad om de studeren”, aldus Kako.

Ze sprak de hoop uit dat haar oudere zus Mako (27) gelukkig kan worden aan de zijde van Kei Komuro. “Ik zou graag zien dat de wensen van mijn zus worden vervuld, omdat ik geloof dat het belangrijkste is hoe ze over elkaar denken,” schreef ze.

Dispuut

Mako en Kei waren oorspronkelijk van plan vorig jaar te trouwen maar het huwelijk werd op de lange baan geschoven mede omdat er een financieel dispuut is tussen de moeder van Kei en haar voormalige minnaar. Mako’s vader prins Akishino eist dat dit eerst wordt opgelost. Kako antwoordde ook op een vraag over haar eigen vooruitzichten op een huwelijk. “Ik wil op tijd trouwen, op een moment dat niet te laat is. Mijn ideale partner zou iemand zijn met wie ik ontspannen kan zijn.”

De prinses zei haar oom Naruhito, die op 1 mei keizer wordt, bij zijn werkzaamheden te zullen ondersteunen. “Het gaat niet om wat ik wil doen, maar om het voldoen aan de officiële taken die aan mij zijn gesteld, “zei ze. “Ik heb wel dromen, maar ik zou ze graag voor mezelf houden.”