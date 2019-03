De Chinese president Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan hebben hun bliksemstaatsbezoek aan ministaatje Monaco afgerond en zijn inmiddels begonnen aan het volgende staatsbezoek, aan Frankrijk. Na de lunch met het vorstenpaar van Monaco wachtte hen in het nabijgelegen Nice een diner met president Emmanuel Macron. Maandag wordt de visite dan voortgezet in Parijs.

Monaco trok alles wat het aan ceremonieel kan bieden uit de kast voor het historische bezoek van de Chinese leider. Het was voor het vorstendom van groot belang dat de president van het volkenrijkste land ter wereld de moeite nam om langs te gaan in het op één na kleinste land ter wereld. Monaco is slechts 2,5 keer zo groot als de Verboden Stad, het voormalige keizerlijke paleiscomplex in Peking.

Prins Albert had in de korte tijd die Xi uittrok voor zijn bezoek zoveel mogelijk elementen van een staatsbezoek gepropt. Na de welkomstceremonie op de binnenplaats van het paleis was er een kort samenzijn en uitwisseling van geschenken, gevolgd door het tekenen van het gastenboek en een meer zakelijke bijeenkomst.

Minirecital

Prinses Charlène bood in de tussentijd de Chinese presidentsvrouw een minirecital aan van de Canadese violiste met Chinese wortels, Zhang Zhang. Daarna was het tijd voor de lunch in de Troonzaal van het paleis. Ook de prinsessen Caroline en Stéphanie waren daarvoor uitgenodigd. Tot slot was er nog een korte voorstelling met folkloristische dans en een minitheaterstuk opgevoerd door leerlingen van het Albert I-lyceum die ook Chinees in hun lespakket hebben.