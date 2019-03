Prins Charles en Camilla, hertogin van Cornwall, zijn zondagmiddag (lokale tijd) aangekomen in Havana, de hoofdstad van Cuba. Ze brengen op verzoek van de Britse regering een vierdaags bezoek aan het communistisch geregeerde eiland. Op het programma staat onder meer een onderhoud met president Miguel Diaz Canel.

Het is het eerste Britse koninklijke bezoek aan Cuba en volgens kenners ook de eerste keer sinds de Cubaanse revolutie in 1959 dat weer een Brits militair toestel landde in Havana. ,,Het paar kijkt er erg naar uit om de bevolking van Cuba te ontmoeten en te proeven van de cultuur”, aldus een woordvoerder van Clarence House. Voor vertrek gingen Charles en Camilla naar de kerkdienst in de St Michael’s Cathedral van Bridgetown op Barbados.

Van daaruit hebben Charles en Camilla de voorbije week steeds dagtochten gemaakt naar de omliggende Caribische eilandstaten, alle lid van het Gemenebest en met koningin Elizabeth als staatshoofd. Aansluitend op het bezoek aan Cuba gaat het paar ook nog naar de Kaaiman-eilanden, een overzees gebiedsdeel van de Britten.

Veroordeling

Cubaanse bannelingen en Amerikaanse politici hebben de reis scherp veroordeeld. ,,Het paar is willens en wetens onderdeel van de propagandamachine van het criminele communistische regime”, aldus een bericht van een tegenstander op Twitter. Naast het door Clarence House gebruikte #RoyalVisitCuba is ook #RoyalShame – om aan te geven dat het paar zich moeten schamen – populair.