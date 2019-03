President Xi Jinping is zondagmiddag aangekomen in Monaco voor een historisch staatsbezoek. Het eerste van een Chinese leider aan het piepkleine vorstendom. Hij werd samen met zijn vrouw Peng Liyuan verwelkomd op de binnenplaats van het prinselijk paleis door vorst Albert II en prinses Charlène. De welkomstceremonie werd rechtstreeks uitgezonden op Monaco Info, het televisiekanaal van het ministaatje.

Het Chinese bezoek duurt slechts enkele uren en speelt zich in zijn geheel af in het paleis. Er is net genoeg tijd voor een aantal gesprekken, een miniconcert voor de presidentsvrouw, een gezamenlijk etentje, waarbij ook Alberts zussen de prinsessen Caroline en Stéphanie aanschuiven, en tot slot wat volksdansen in de Salon Bleu.

Staatsbezoeken aan Monaco zijn uitzonderlijk. Het vorstendom heeft weliswaar diplomatieke betrekkingen met veel landen, maar dat leidt zelden tot een officiële visite aan de Middellandse Zeekust. Prins Albert was zelf ook verrast dat uitgerekend de Chinese president besloot om Monaco op te nemen in zijn reisprogramma dat hem ook naar Italië en Frankrijk voert.

Albert, die China inmiddels tien keer heeft bezocht, nodigde Xi uit voor een bezoek toen ze elkaar in september in Peking ontmoetten. Hij wist niet of Xi de invitatie ook zou aannemen, zo vertelde de prins afgelopen week in een interview met Chinese media. ,,Je weet natuurlijk niet of hij tijd heeft en de kans neemt.” Volgens de vorst is het bezoek het bewijs dat grootte van landen er niet toe doet.