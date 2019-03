Prins Charles en zijn echtgenote Camilla beginnen zondag aan een historisch bezoek aan Cuba. Dat is op verzoek van de Britse regering en markeert de eerste keer dat leden van het Britse koningshuis officieel op visite gaan op het communistisch geregeerde eiland. De hoop is dat het koninklijk bezoek de onderlinge relaties zal versterken, zo zei de Britse ambassadeur Antony Stokes eerder in de week.

Van de kant van de Verenigde Staten is fikse kritiek op de reis. Onder het bewind van president Donald Trump zijn de Amerikaanse betrekkingen met Cuba, die door zijn voorganger Barack Obama waren verbeterd, weer in de ijskast gezet.

Senator Rick Scott van Florida stelde voor dat Charles en Camilla niet naar Havana maar naar Miami zouden gaan om daar te praten met Cubaanse uitwijkelingen. ,,We zijn het niet op alle punten eens met Cuba, zeker niet, maar zinvolle diplomatie betekent dat je over zaken kunt praten waar je het over eens bent en waarover je van mening verschilt”, aldus de Britse ambassadeur.

Charles en Camilla blijven tot woensdag op Cuba waar ze na de officiële plichtplegingen en kranslegging zondag een gevarieerd programma afwerken, met onder meer aandacht voor duurzame energie en klimaatbeleid. Ook staat er een ontmoeting op de agenda met eigenaars van Britse oldtimers, waarvan er nog veel op Cuba zijn te vinden.