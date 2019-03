De Jordaanse koning Abdullah heeft zondag een kort bezoek gebracht aan buurland Egypte. President Abdel Fattah El Sisi begroette hem op het vliegveld en vergezelde de koning naar het presidentieel paleis Ittihadiya, waar beide leiders onder meer spraken over de onderlinge betrekkingen.

Twee maanden geleden was El Sisi op zijn beurt nog voor een eendaags bezoek in Jordanië geweest. Ook toen stonden de situatie in het Midden-Oosten en de relaties tussen beide landen op de agenda.

Koning Abdullah was zondag overigens niet de enige staatsgast in Cairo. Ook de Iraakse premier Adil Abdul Mahdi was naar de Egyptische hoofdstad gekomen voor trilateraal overleg met de koning en president over de economie, handel en gezamenlijke investeringen. Mahdi had in januari eveneens de Jordaanse koning op bezoek gehad.