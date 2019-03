De Argentijnse president Mauricio Macri krijgt voor de tweede keer binnen een week koninklijk staatsbezoek. De Deense koningin Margrethe en haar zoon kroonprins Frederik zijn amper vertrokken of zondag staat het Spaanse koningspaar al op de stoep van de Casa Rosada, het presidentieel paleis in Buenos Aires. Tussendoor had Macri bij een VN-bijeenkomst in zijn land ook nog een ontmoeting met koning Mswati III van Swaziland.

Koning Felipe en koningin Letizia van Spanje beginnen zondag aan een driedaags staatsbezoek en gaan woensdag aansluitend naar de Argentijnse stad Cordoba. Daar wonen ze de opening bij van het VIIIe Internationale Congres van de Spaanse taal. Dat brengt meer dan 200 schrijvers, academici, deskundigen en professionals van over de hele wereld bij elkaar om te praten over het onderwerp ,,Amerika en de toekomst van het Spaans. Cultuur en onderwijs, technologie en ondernemerschap.”

President Macri komen alle buitenlandse bezoeken goed uit. Argentinië staat onder zijn leiding in het middelpunt van de belangstelling en Macri kan zich voorafgaand aan de presidentsverkiezingen later dit jaar afficheren als internationaal staatsman. Daarbij hoopt hij dat de Argentijnen de ook onder zijn bewind voortdurende economische problemen en hoge inflatie zullen vergeten en niet weer zullen kiezen voor de isolatiepolitiek van zijn voorgangers Nestor en Christina Kirchner.