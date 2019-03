De Thaise koning Vajiralongkorn heeft de bevolking opgeroepen bij de parlementsverkiezingen die zondag worden gehouden toch vooral ‘goede mensen’ te ondersteunen. Dat deed hij in een boodschap die aan de vooravond van de stembusgang door het bureau van de Koninklijke Huishouding werd verspreid.

De koning verpakte zijn advies in uitspraak van zijn in 2016 overleden vader, koning Bhumibol. Die sprak destijds tot de scouts en vertelde hen te onthouden dat ,,er in alle overheidsdiensten zowel goede als slechte mensen werken. Niemand kan alle mensen goed maken. Om de vrede en orde in het land te behouden moeten we de goede mensen ondersteunen en ervoor zorgen dat slechte mensen niet de macht krijgen om moeilijkheden en onrust te veroorzaken.”

Volgens een toelichting van het paleis maakt de huidige koning Vajiralongkorn zich zorgen over de veiligheid van het land, en over de gevoelens en het geluk van de bevolking. Vandaar dat hij dit advies in herinnering wilde brengen voorafgaand aan de verkiezingen.

Partij prompt verboden

Waarnemers zeiden dat het zeer ongebruikelijk is dat de koning zich laat horen bij verkiezingen, maar Vajiralongkorn had vorige maand al rechtstreeks ingegrepen toen hij zijn zus Ubolratana verbood zich kandidaat te stellen voor het premierschap. De partij die haar naar voren had geschoven werd prompt verboden.

Het is zondag voor het eerst sinds een militaire staatsgreep in mei 2014 dat de Thai weer min of meer vrij een parlement kunnen kiezen.