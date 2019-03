Koning Abdullah heeft maandag besloten niet naar Roemenië te reizen. De Jordaanse vorst werd daar later op de dag verwacht voor een reeks besprekingen en het bijwonen van een handelsconferentie. Het besluit is een reactie op de aankondiging van premier Viorica Dancila dat Roemenië in zijn ambassade in Israël in navolging van de Verenigde Staten van Tel Aviv naar Jeruzalem zal verplaatsen.

Dancila zei dat zondag tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het invloedrijke pro-Israëlische ‘American Israel Public Affairs Committee’. Uit eigen land kreeg ze meteen al de wind van voren van president Klaus Iohannis. Hij zei dat zo’n verhuizing in strijd is met het internationaal recht. Bovendien kan de premier dat besluit niet zelfstandig nemen. Er is presidentiële instemming voor nodig.

Koning Abdullah echter verklaarde zich solidair met Jeruzalem, dat tot de Zesdaagse oorlog van 1967 deels onder Jordaans bestuur viel. Israël veroverde de stad in de oorlog en annexeerde het bezette deel, dat de Palestijnen als de hoofdstad zien van hun gewenste staat. Internationaal is de annexatie niet erkend, maar de Amerikaanse president Donald Trump besloot zijn ambassade naar de Israëlische hoofdstad te verhuizen.

De Amerikanen hoopten dat andere landen zouden volgen. Guatemala was de eerste, en ook Paraguay pakte de verhuisdozen maar dat veranderde na korte tijd van mening en keerde weer terug naar Tel Aviv. Een Roemeense verhuizing terwijl dat land voorzitter is van de EU zou extra pikant zijn, omdat het ingaat tegen het gezamenlijke Europese beleid. Maandag leek het er echter op dat premier Dancila alweer terugkabbelde.