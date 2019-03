Het startsein van de Koningsspelen wordt dit jaar gegeven in Friesland. Koning Willem-Alexander doet dat vanaf de christelijke basisschool De Arke in Lemmer, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekendgemaakt.

De koning is traditiegetrouw aanwezig bij het Koningsontbijt en geeft daarna het startsein voor de sportactiviteiten. Willem-Alexander krijgt gezelschap van minister Bruno Bruins van Sport.

De Koningsspelen, in 2013 in het leven geroepen naar aanleiding van de inhuldiging van koning Willem-Alexander, worden dit jaar voor de zevende keer gehouden. Het thema is dit keer ‘water drinken’. Ruim 1,2 miljoen leerlingen van meer dan 6000 basisscholen doen mee.

Het is de eerste keer dat de koning afreist naar Friesland voor de opening van de Koningsspelen. In voorgaande jaren werd het startsein gegeven vanuit Enschede, Ens, Leiden, Amsterdam, Veghel en Twello.