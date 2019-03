De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw koningin Letizia zijn maandag in alle vroegte (zondagavond lokale tijd) aangekomen op Aeroparque, het stadsvliegveld van Buenos Aires. Het koningspaar is voor een staatsbezoek in Argentinië en aansluitend gaan ze naar de VIIIe internationale conferentie van de Spaanse taal in het Argentijnse Córdoba.

President Mauricio Macri en zijn echtgenote Juliana Awada begroeten het koningspaar maandagmorgen om elf uur (lokale tijd) bij het presidentieel paleis, de Casa Rosada. Beide echtparen kennen elkaar al. Macri was in 2017 al met zijn vrouw op staatsbezoek in Spanje. Na afloop van de welkomstceremonie neemt de president zijn gasten mee naar zijn residentie Los Olivos voor een privélunch.

In de middag gaat koning Felipe naar het Argentijnse Congres en naar het Hooggerechtshof. De dag wordt afgesloten met een staatsbanket in het voormalige postkantoor van Buenos Aires, nu het cultureel centrum Kirchner.

Het is de eerste keer dat Felipe in Argentinië is als koning. Als troonopvolger was hij er al zeven keer, onder meer voor de inauguratie van achtereenvolgende presidenten in 1999, 2003, 2007 en 2011. Bij de installatie van Macri was hij niet aanwezig. Toen nam koning-emeritus Juan Carlos de honneurs waar.