De koning van het kleine Pacifische koninkrijk Tonga heeft maandag opdracht gegeven voor een onderzoek naar mogelijk wanbeleid van de regering. Koning Tupou VI reageerde daarmee op verzoekschriften die hij vorige maand van verschillende kanten kreeg.

In Tonga bestaat al langere tijd ontevredenheid over de regering van premier Akilisi Pohiva. De koning reageerde daarop eind november 2017 door vervroegde verkiezingen uit te schrijven, maar zonder resultaat. Pohiva keerde met een sterker mandaat van de kiezers terug. De premier, die jarenlang keihard oppositie voerde, is echter weinig krachtdadig en inefficiënt.

De koning heeft de verzoekschriften nu doorgestuurd naar de ombudsman. Tevens vroeg hij om onderzoek naar wanbeleid en wetsovertredingen door de procureur-generaal en het hoofd van politie, en om een behoorlijk budget voor de anticorruptiecommissie. Dat laatste moet voor 1 juli zijn geregeld aldus de koninklijke besluiten. Tupou heeft ook gevraagd om regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de vorderingen.