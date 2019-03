Koningin Máxima heeft maandag in het Rat Verlegh Stadion in Breda het startsein gegeven voor de negende editie van de Week van het geld. Dat deed ze iets eerder dan gepland door al een vraag uit de zogeheten kletspot te halen voordat het ‘officiële’ moment was aangebroken.

Toen Máxima werd uitgelegd wat de bedoeling was én ze te horen kreeg dat ze “het helemaal zelf mocht doen”, pakte Máxima direct een vraag uit de pot, die gevuld is met vragen die kinderen elkaar kunnen stellen over geld. Het officiële moment werd voor de vorm nog overgedaan, waarna de koningin de door haar opgeviste vraag, “Wat is je spaardoel voor het komende jaar?”, even later aan een van de aanwezige kinderen stelde. Minister Arie Slob van Onderwijs vergezelde Máxima en mocht ook een vraag uit de pot halen.

Máxima woonde in Breda ook een debat bij van basisschoolleerlingen die met elkaar praatten over omgaan met geld. Ook was de koningin aanwezig bij enkele gastlessen.

De Week van het geld is een initiatief dat basisschoolleerlingen voorbereidt op financiële zelfstandigheid. Scholen in heel Nederland doen eraan mee. Er worden onder meer gastlessen en workshops gegeven over het omgaan met geld. Onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ wil platform ‘Wijzer in geldzaken’ basisscholieren voorbereiden op financiële zelfstandigheid in de toekomst.

Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform Wijzer in geldzaken. In deze functie vraagt zij aandacht voor financiële educatie en verstandig omgaan met geld.