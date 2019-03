Koning Willem-Alexander zal deze zomer bij zijn staatsbezoek aan Ierland niet graag worden herinnerd aan de bekendste uitspraak uit zijn jeugd. Tijdens de zomervakantie van de koninklijke familie in 1978 in het Ierse Sneem gaf hij de Nederlandse pers het goedbedoelde doch dwingende advies om ,,op te rotten”. Dit om te zorgen dat de traditionele fotosessie wat sneller voorbij was. Na de Nederlandse media waren namelijk de buitenlanders nog aan de beurt.

De uitspraak heeft Willem-Alexander, die destijds elf jaar was, de rest van zijn leven achtervolgd. Dat is ook de reden dat hij tegenwoordig bij fotosessies zijn dochters op het hart drukt om vooral geen capriolen uit te halen of gekke dingen te zeggen, om te voorkomen dat zij later ook steeds geconfronteerd worden met opmerkingen uit een ver verleden.

Koning Willem-Alexander, die bij het maandag door de Rijksvoorlichtingsdienst voor juni aangekondigde staatsbezoek wordt vergezeld door koningin Máxima, is pas het tweede Nederlandse staatshoofd dat in de Ierse republiek op visite gaat. Koningin Beatrix was in 1990 de eerste. Zij beantwoordde toen een eerder bezoek van de Ierse president Patrick Hillery aan Nederland.

Brexit

Het koninklijk bezoek komt voor Ierland in een belangrijke tijd. In de republiek maakt men zich zorgen over de Brexit, de uittreding van buurland Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Ierland is in 1973 samen met de Britten toegetreden en heeft een groot deel van de huidige welvaart te danken aan de toen begonnen aansluiting bij en opening naar Europa. De betrekkingen met Nederland zijn ook toen pas in een stroomversnelling gekomen.

De relatie is uitstekend, zo stelde de Ierse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken en handel, Simon Coveny, recent. Maar de handel kan nog wel impulsen gebruiken. Ierland is voor Nederland een bescheiden partner. Het land staat op de 21e plaats waar het de uitvoer betreft, net voor Japan maar achter bijvoorbeeld Singapore en Zuid-Korea.

Het staatsbezoek is meteen een flinke klus voor de eind januari door de koning beëdigde nieuwe Nederlandse ambassadeur Adriaan Palm. Op 28 februari overhandigde hij zijn geloofsbrieven aan de Ierse president Michael D. Higgins, die vorig jaar voor een tweede ambtstermijn van zeven jaar is gekozen. ‘Michael D’ zoals de Ieren de gewezen professor liefkozend noemen, is gastheer van het koninklijk paar. Hij was in 2014 ook de eerste Ierse president die een staatsbezoek bracht aan Groot-Brittannië.