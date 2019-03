Modeontwerper Zac Posen heeft prinses Eugenie vanwege haar verjaardag in het zonnetje gezet. “Eens in de zoveel tijd ontmoet je iemand waarvan je volledig ondersteboven raakt”, schrijft Zac over de Britse die zondag 29 kaarsjes mocht uitblazen op Instagram.

De Amerikaanse modeontwerper leerde Eugenie vorig jaar kennen toen hij haar poederroze jurk ontwierp die ze droeg tijdens de receptie van haar huwelijk. “Vorig jaar leerde ik een jonge dame kennen die een natuurlijke elegantie, een hart van goud en geraffineerd gevoel voor humor bezit”, vervolgt Zac bij een foto waarop de prinses haar jurk aan het passen is. “Mijn studio en ik hadden de eer (en de beste tijd) om samen met haar te werken aan haar speciale jurk.”

Eugenie, die in oktober in het huwelijksbootje stapte met Jack Brooksbank, kon ook op verjaardagswensen van haar ouders rekenen. Moeder Sarah Ferguson deelde op Instagram twee kiekjes van haar dochter. “Fijne verjaardag, mijn lieve meid”, schreef ze erbij. Vader prins Andrew postte op Twitter meerdere foto’s van zijn jongste dochter. “Wens prinses Eugenie een hele fijne verjaardag.”